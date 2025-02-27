Джина Хэкмена, двукратного обладателя премии "Оскар", и его супругу, пианистку Бетси Аракаву, нашли мёртвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет euronews.com, тела супругов, а также их собаки, были обнаружены в среду днём, что привлекло внимание местных властей.

Офис шерифа Санта-Фе сообщил, что на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти, что исключает возможность преступления. В то же время, расследование по делу продолжается, а точная причина их гибели будет установлена позже.

Джин Хэкмен, которому было 95 лет, был одним из самых уважаемых актёров Голливуда. За свою карьеру, продолжавшуюся более 60 лет, он получил два "Оскара" — как "Лучший актёр" за роль Джимми "Попая" Дойла в "Французском связном" (1971) и как "Лучший актёр второго плана" за роль Малыша Билла Даггета в "Непрощённом" (1992). Его вклад в кино также был отмечен четырьмя "Золотыми глобусами", премией Гильдии киноактёров США и множеством других наград.

Его жена, Бетси Аракава, была на 32 года моложе, ей было 63 года.

Местные власти заявили, что в доме не было обнаружено признаков взлома или другого внешнего воздействия. Точное время смерти пары пока не установлено, и следователи продолжают свою работу.