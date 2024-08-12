95 иностранцев забрали в приёмник-распределитель в Алматинской области

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в выходные полицейские в Алматинской области. 95 иностранцев забрали в приёмник-распределитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проверены три кирпичных завода и торгово-логистический центр “Алтын Орда”, расположенные на территории Карасайского района.

"За нарушение законодательства РК в области миграции населения к ответственности привлечены 175 иностранных лиц, из них 95 человек, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность, водворены в приёмник-распределитель", - сообщил начальник областного Управления миграционной службы Рустем Джарыкбасов.

Статистика показывает, что большинство иностранных граждан въезжает на территорию Казахстана для трудоустройства.