95 иностранцев забрали в приёмник-распределитель в Алматинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в выходные полицейские в Алматинской области. 95 иностранцев забрали в приёмник-распределитель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Проверены три кирпичных завода и торгово-логистический центр “Алтын Орда”, расположенные на территории Карасайского района.
"За нарушение законодательства РК в области миграции населения к ответственности привлечены 175 иностранных лиц, из них 95 человек, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность, водворены в приёмник-распределитель", - сообщил начальник областного Управления миграционной службы Рустем Джарыкбасов.
Статистика показывает, что большинство иностранных граждан въезжает на территорию Казахстана для трудоустройства.
Самое читаемое
- Подарок акима: как выглядит новый дом мамы Демеу Жадраева в Жаркенте
- Оставили ребёнка в аэропорту: руководитель FlyArystan лично извинился перед мамой девочки
- Серебряному призёру Олимпиады Демеу Жадраеву и его тренерам подарили по автомобилю
- Понедельник будет тяжелым: астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре
- Казахстан завершил выступление на Олимпиаде-2024 с семью медалями