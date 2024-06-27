94 из 106 школ в Карагандинской области подключены к спутниковой системе Starlink

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек провел встречу с населением и прием граждан в рамках рабочей поездки в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минцифры.

Одним из актуальных вопросов для жителей Карагандинской области является обеспечение качественной связью и доступом к Интернету. На сегодняшний день в области насчитывается 363 населенных пунктов. Фиксированным Интернетом по технологии ADSL обеспечено - 90 НП и по технологии ВОЛС - 112 НП.

"В рамках Нацпроекта 13 сельских населенных пунктов Карагандинской области подключены к сети интернет через спутниковые системы KazSat. Также 94 школы из 106 школ в Карагандинской области подключены к спутниковой системе Starlink", - отметил вице-министр.

Как отметил Асхат Оразбек, инфраструктура области по обслуживанию населения состоит из 21 отделов ЦОНов, 43 бэк-офисов, 92 точек доступа Connection Point и 1 спецЦОНа. За первые пять месяцев текущего года в ЦОНах оказано 374 тыс. государственных услуг.

По его словам, на сегодняшний день оцифрованы 6,3 млн. данные о семье. Это позволило выявить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и активно оказывать 25 социально значимых услуг. Это пособия и выплаты многодетным семьям, лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца. На сегодняшний день оказано более 800 тысяч услуг.