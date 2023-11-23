93% всех школьных учебников оцифрованы

На сегодня перевод школьных учебников в цифровой формат увеличился с 80% до 93%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Оцифрованные учебники прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах из 13 издательств страны.

Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов.

Кроме того, ведется работа по открытию 1000 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. В настоящее время 976 школ оснащены современными кабинетами.