С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступит в силу новый норматив подушевого финансирования организаций технического и профессионального образования (ТиПО), передаёт BaigeNews.kz.

Согласно обновленной методике, средний объем средств, выделяемых на обучение одного студента, увеличится с 437 тысяч тенге до 912 тысяч тенге. Речь идет как об учебных заведениях в сфере промышленности, сельского хозяйства, IT и других технических направлений, так и о колледжах гуманитарного профиля.

Новая система финансирования будет состоять из двух частей: основной и стимулирующей. Последняя будет назначаться колледжам, которые достигнут конкретных результатов в обучении, трудоустройстве выпускников и развитии образовательной базы.

Как поясняют в правительстве, увеличение финансирования направлено на повышение качества подготовки специалистов, оснащение колледжей современным оборудованием, проведение курсов повышения квалификации для преподавателей.

Также разрабатывается механизм, при котором доход от продукции, производимой в учебно-производственных мастерских, будет направляться на развитие самих образовательных учреждений.

Ранее мы писали о том, что уже 85% студентов в Казахстане учат по грантам, а 65% государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.