91 тысяча тенге за ифтар: казахстанка раскрыла расходы на ауызашар
Обсуждение стоимости ифтара набрало 500 тысяч просмотров.
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Казахстанка в TikTok поделилась расчетами стоимости стола на ауызашар для 12 человек. Стоимость ифтара вызвала споры в Сети, передает BaigeNews.kz.
По ее словам, ужин обошелся в 91 тысячу тенге, включая мясо конины (34 тыс), сладости (8 тыс), пироги и самсу (13 тыс), орехи и сухофрукты (12 тыс), фрукты и овощи (10 тыс), продукты для салатов (8 тыс) и напитки (6 тыс).
Женщина задала подписчикам вопрос:
"Что выгоднее – звать домой или ужинать в кафе?"
Видео собрало почти 500 тысяч просмотров и вызвало споры.
Часть пользователей поддержала автора, считая, что домашний ифтар выгоднее: продукты остаются в семье, а благословение гостей останется в ее доме.
Другие раскритиковали женщину за чрезмерные траты, назвав такой богатый стол излишеством.
Дискуссия о традициях, гостеприимстве и разумных расходах продолжается в комментариях.
@abilova_aigul2
А у вас сколько ушло на проведение ауызашара?♬ оригинальный звук - Абилова Айгуль