Казахстанка в TikTok поделилась расчетами стоимости стола на ауызашар для 12 человек. Стоимость ифтара вызвала споры в Сети, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, ужин обошелся в 91 тысячу тенге, включая мясо конины (34 тыс), сладости (8 тыс), пироги и самсу (13 тыс), орехи и сухофрукты (12 тыс), фрукты и овощи (10 тыс), продукты для салатов (8 тыс) и напитки (6 тыс).

Женщина задала подписчикам вопрос:

"Что выгоднее – звать домой или ужинать в кафе?"

Видео собрало почти 500 тысяч просмотров и вызвало споры.

Часть пользователей поддержала автора, считая, что домашний ифтар выгоднее: продукты остаются в семье, а благословение гостей останется в ее доме.

Другие раскритиковали женщину за чрезмерные траты, назвав такой богатый стол излишеством.

Дискуссия о традициях, гостеприимстве и разумных расходах продолжается в комментариях.