91% республиканских дорог приведут в норму до конца 2022 года

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91% республиканских дорог в Казахстане будут приведены в норму до конца 2022 года, заявил председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ".

По его словам, доля местных дорог в нормативном состоянии будет увеличена до 85% также до конца этого года.

"В текущем году ведутся строительно-монтажные работы на более 11 тысячах километрах автодорог общего пользования. По республиканской сети ведётся строительство и реконструкция четырёх тысяч километров, из которых завершаем на более одной тысяче километров. Капитальным и средним ремонтом охвачено порядка трёх тысяч километров, из которых завершаются порядка 900 километров. На местной сети автодорог всеми видами ремонта охвачено 4,6 тысячи километров, из которых завершается 2,6 тысячи километров", - сказал на пресс-конференции Толеген Абдуллин.

Сообщалось, что до конца 2022 года в Казахстане будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств. Сейчас по республике функционирует 11 платных участков автодорог протяжённостью 2,2 тысячи километров, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы. На сегодняшний день на всех платных участках действуют тарифы, утверждённые постановлением правительства в 2013 году.