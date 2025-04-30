3 и 4 мая в Алматы пройдут ярмарки выходного дня, на которых 318 фермеров и сельхозпроизводителей из Алматы и Алматинской области планируют реализовать до 900 тонн свежих продуктов по сниженным ценам, передаёт BaigeNews.kz.

Среди представленной продукции — около 400 тонн овощей и фруктов (картофель, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры, яблоки и другие), 390 тонн мяса (включая говядину, баранину, конину, свинину и курятину), 50 тонн молочной продукции (молоко, сметана, творог, масло, сыр), 30 тонн бакалеи (сахар, мука, рис, гречка), а также 30 тонн яиц, колбас и мёда.

Ярмарки будут работать с 9:00 до 18:00 на четырёх городских площадках:

Алмалинский район — ул. Масанчи (между Айтеке би и Гоголя),

Ауэзовский район — ул. Утеген батыра (ниже проспекта Абая),

Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм (выше проспекта аль-Фараби),

Медеуский район — бульвар Мендикулова – ул. Бектурова.

По данным организаторов, еженедельно ярмарки посещают более 45 тысяч человек. В продаже — свыше 1 000 наименований продуктов, включая социально значимые товары, цены на которые здесь ниже рыночных на 15–20%.