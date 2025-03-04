28 февраля был опубликован лот на приобретение и установку гидравлической системы подземного сбора и хранения твердых бытовых отходов (ТБО) для ГУ "Актауский городской отдел ЖКХ". Предварительный прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 5 по 13 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Власти города готовы выделить на эти цели 891 428 570 тенге без учета НДС. Согласно документации, цена за единицу оборудования составляет 4 642 857 тенге. Планируемый объем закупки – 192 единицы.

Подземные мусоросборники должны быть с объемом внутренних контейнеров не менее 1,1 кубического метра (1100 литров). Размеры контейнера – 3560х1800х2700 мм. Корпус будет сварной, выполненный из горячекатаного листа, а баки для хранения – сварные, из нержавеющей стали.

Контейнеры будут установлены в локациях, указанных заказчиком, и предназначены для улучшения санитарного состояния в местах массового скопления людей и в многоквартирных жилых домах, где часто возникают проблемы с переполненными контейнерами и несвоевременным вывозом мусора.

В стоимость контракта включены все затраты на приобретение материалов и установку 192 подземных мусоросборных систем, каждая из которых будет оснащена тремя евроконтейнерами, что в сумме составит 576 единиц.

Гарантированный срок поставки составляет 36 месяцев.