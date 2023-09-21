900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области

Жамбылские прокуроры выявили преступную схему хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сотрудниками Департамента экономических расследований Жамбылской области выявлена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных для субсидирования посадки элитного сорта малины. Следствие установило, что на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не были приобретены.

Преспную схему осуществляли четыре человека. За два года они причинили ущерб государству на сумму более 900 миллионов тенге. Все подозреваемые взяты под стражу, и на их имущество, общей стоимостью 1,9 миллиарда тенге наложен арест.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 190 части 4 пункта 2, 216 части 3 и 218 части 2 пункта 2 Уголовного кодекса РК. 12 сентября уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд для рассмотрения по существу.