90 выпускников университета СКО успешно трудятся в органах прокуратуры
Студенты вуза также проходят практику в надзорном органе.
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В Северо-Казахстанском университете имени М.Козыбаева состоялось торжественное открытие совместного проекта под названием "Пространство будущего прокурора", передаёт BaigeNews.kz.
Целью мероприятия стало не только привлечение специалистов в органы прокуратуры, но и освещение принципа "Закон и порядок" повсеместно применяемого в деятельности прокуроров, как основной ориентир.
В настоящее время 90 выпускников университета уже успешно трудятся в органах прокуратуры страны и более 300 студентов прошли практику в надзорном органе области.
"Пространство прокурора" - это возможность студентов, заинтересованных в профессии прокурора, ознакомиться с историей прокуратуры, деятельностью известных юристов и деятелей, актуальными вопросами современного права.
Участников ознакомили с требованиями для поступления на работу в органы прокуратуры.
В рамках мероприятия был открыт специальный уголок с тематическими книгамии журналами о деятельности прокуратуры, материалами круглых столов и конференций.
Также спикеры подчеркнули важность соблюдения закона, как основного качества для будущей профессии. Молодым людям посоветовали избегать лудомании и других вредных привычек, соблюдать человеческие и нравственные качества, национальную культуру и традиции.
На встрече приняли участие начальник правления Генеральной прокуратуры Ернұр Уәли, первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар, и.о. ректора университета Ерболат Байбусинов, преподавательский состав и студенты.
Представители надзорного органа ответили на вопросы студентов, заинтересовавших их в открытом диалоге, обменялись мнениями, обсудив дальнейшее сотрудничество.
Открытый диалог свидетельствовал о намерении тесного взаимодействия и повышенном интересе к работе прокуроров.
Этот опыт оказался полезным для будущих юристов, поскольку они смогли глубже понять особенности прохождения службы в правоохранительных органах и получили важную информацию, касающуюся их выбора профессии.
В продолжении освещения принципа "Закон и порядок" представителем Генеральной прокуратуры проведена встреча и с личным составом органов прокуратуры области с обсуждением изменений, внесенных в Закон "О правоохранительной службе", направленных на улучшение социальных гарантий, затрагивающих вопросы порядка прохождения службы, цифровизации отдельных процессов для повышения эффективности работы органов прокуратуры.
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