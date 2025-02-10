В Северо-Казахстанском университете имени М.Козыбаева состоялось торжественное открытие совместного проекта под названием "Пространство будущего прокурора", передаёт BaigeNews.kz.

Целью мероприятия стало не только привлечение специалистов в органы прокуратуры, но и освещение принципа "Закон и порядок" повсеместно применяемого в деятельности прокуроров, как основной ориентир.

В настоящее время 90 выпускников университета уже успешно трудятся в органах прокуратуры страны и более 300 студентов прошли практику в надзорном органе области.

"Пространство прокурора" - это возможность студентов, заинтересованных в профессии прокурора, ознакомиться с историей прокуратуры, деятельностью известных юристов и деятелей, актуальными вопросами современного права.

Участников ознакомили с требованиями для поступления на работу в органы прокуратуры.

В рамках мероприятия был открыт специальный уголок с тематическими книгамии журналами о деятельности прокуратуры, материалами круглых столов и конференций.

Также спикеры подчеркнули важность соблюдения закона, как основного качества для будущей профессии. Молодым людям посоветовали избегать лудомании и других вредных привычек, соблюдать человеческие и нравственные качества, национальную культуру и традиции.

На встрече приняли участие начальник правления Генеральной прокуратуры Ернұр Уәли, первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар, и.о. ректора университета Ерболат Байбусинов, преподавательский состав и студенты.

Представители надзорного органа ответили на вопросы студентов, заинтересовавших их в открытом диалоге, обменялись мнениями, обсудив дальнейшее сотрудничество.

Открытый диалог свидетельствовал о намерении тесного взаимодействия и повышенном интересе к работе прокуроров.

Этот опыт оказался полезным для будущих юристов, поскольку они смогли глубже понять особенности прохождения службы в правоохранительных органах и получили важную информацию, касающуюся их выбора профессии.

В продолжении освещения принципа "Закон и порядок" представителем Генеральной прокуратуры проведена встреча и с личным составом органов прокуратуры области с обсуждением изменений, внесенных в Закон "О правоохранительной службе", направленных на улучшение социальных гарантий, затрагивающих вопросы порядка прохождения службы, цифровизации отдельных процессов для повышения эффективности работы органов прокуратуры.