Промышлявшую на трансформаторных подстанциях ОПГ осудили в Павлодаре

Житель Костаная, отбывая наказание в колонии-поселения, вышел из исправительного учреждения и в поисках "заработка" и организовал схему кражи оборудования из трансформаторных подстанций. По версии следствия, на протяжении полугода мужчина вместе с подельниками вынес ценностей на 90 миллионов тенге. На скамье подсудимых в итоге оказались двое. Их признали виновными, передаёт BaigeNews.kz.

35-летний житель Костаная ушел из колонии, расположенной в Шымкенте. В сентябре 2022 года приехал в Павлодар, где решил воплотить в жизнь схему кражи из трансформаторных и распределительных подстанций. Для реализации плана мужчине понадобился транспорт. Купил в итоге три машины и привлек к делу знакомого.

По версии следствия, первое преступление было совершено в начале октября 2022 года. Злоумышленники проникли в трансформаторную подстанцию по улице Ткачева. Вынесли микропроцессорные устройства, вакуумные выключатели, разъединители, медные шины на общую сумму более 14 миллионов тенге. Частью украденного распорядились по своему усмотрению, а остальное отправили в Алматы.

Всего в деле фигурирует девять эпизодов, причем, воровством занимались не только в Павлодаре, но еще в Экибастузе и Щучинске. Организатора к январю 2023 года задержали, но, по версии следствия, прекращать преступную деятельность он не стал. Оказавшись в колонии Алматы, мужчина удаленно принялся руководить процессом.

"Находясь в "Учреждение №72" ДУИС по городу Алматы, используя неустановленный в ходе досудебного расследования смартфон, с помощью онлайн сервиса "Google карты" обнаружил комплектную трансформаторную подстанцию по ул.Весенняя в городе Щучинск Акмолинской области. Далее, 21.01.2023 года около 23:20 часов З. и другое лицо, получив ранее от Д. в социальной сети "Telegram" указания по хищению электрооборудования и геолокацию местонахождения вышеуказанного КТП с обозначением точного адреса, с неустановленными в ходе досудебного расследования инструментами прибыли к нему на неустановленном в ходе досудебного расследования автомобиле", — говорится в приговоре суда №2 города Павлодара.

Последнюю кражу подельники совершили вновь в Павлодар в марте 2023 года. Общая сумма ущерба за полгода работы преступной банды превысила 90 миллионов тенге.

На скамье подсудимых оказались двое, остальных соучастников оперативникам установить не удалось. Обвинения предъявили в создании ОПГ, а также в кражах.

Оба подсудимых вину признали лишь в том, что действительно воровали, но делали это, якобы, не вместе. Каждый взял на себя конкретный эпизод преступления и настаивал, что никакого ОПГ не существовало.

"Электрооборудования демонтировал и похищал он сам, в основном по два дня, один день разбирал, складывал а на следующий день забирал и отвозил в гараж. Бывало нанимал рабочих, так как похищенное было тяжелым. Платил им как грузчикам. Этих людей он не знает, договаривался с ними, предлагал подработать, они соглашались. Внутрь помещений проникал с помощью болгарки, вырезал проем, заходил и открывал внутренний замок. С З. вместе он не похищал. Кражи совершал один", — приводятся показания организатора преступной группы в приговоре суда.

Аналогично на заседаниях высказался и второй подсудимый. Однако суд пришел к выводу, что вина доказана и по краже, и по функционированию ОПГ. Приговором организатору дали восемь лет лишения свободы, второй подсудимый получил семь лет колонии.

В приговоре указано, что обоих также обязали выплатить материальный ущерб. Общую сумму изначально насчитали более 90 миллионов тенге, однако в ходе расследования стражи порядка смогли отыскать часть украденного. Все это вернули владельцам. В итоге судом определено выплатить чуть меньше, почти 72 миллиона тенге.