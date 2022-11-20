90 малышей родились в день выборов в Туркестанской области

Фото: azattyq-ruhy.kz

В роддомах Туркестанской области сегодня родились 90 младенцев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. Из них две пары близнецов.

"В день выборов по Туркестанской области на свет появились 90 детей. Как сообщили в управлении общественного здоровья Туркестанской области, это 46 мальчиков, 44 девочки, из них две пары близнецов. Одна пара родилась в Казыгуртском районе, другая - в Тюлькубасском", - говорится в сообщении.

Врачи отметили, что у матерей и их малышей хорошие показатели.

К слову, в Атырауской области в день выборов родились шесть малышей, сообщила региональная служба коммуникаций Атырауской области. По словам специалистов областного управления здравоохранения, в городском родильном доме родились 3 мальчика, одна девочка, а в областном перинатальном центре -мальчик и девочка. Мамы и малыши чувствует себя хорошо.