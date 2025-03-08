В Кызылорде спасатели МЧС пришли на помощь, и стали неожиданными гостями на юбилее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

90-летняя бабушка, проживающая в доме по улице Айтеке би, ждала родственников, чтобы вместе отметить свой праздник. Однако, закрыв дверь изнутри, она не смогла самостоятельно её открыть. Родные, не сумев попасть в квартиру, обратились за помощью к спасателям.