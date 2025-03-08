90-летняя жительница Кызылорды отметила юбилей благодаря помощи спасателей
Родные, не сумев попасть в квартиру, позвонили в МЧС.
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В Кызылорде спасатели МЧС пришли на помощь, и стали неожиданными гостями на юбилее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
90-летняя бабушка, проживающая в доме по улице Айтеке би, ждала родственников, чтобы вместе отметить свой праздник. Однако, закрыв дверь изнутри, она не смогла самостоятельно её открыть. Родные, не сумев попасть в квартиру, обратились за помощью к спасателям.
"Прибывшие на место специалисты оперативно установили трёхколенную лестницу, с помощью гидравлического инструмента разрезали решётку на окне второго этажа и попали внутрь. Открыв дверь, они впустили взволнованных родственников. К счастью, бабушка не пострадала. Спасатели не только помогли открыть дверь, но и поздравили именинницу с 90-летием и Международным женским днём, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни", — рассказали в МЧС.
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