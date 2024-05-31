90-летний дальнобойщик попал в Книгу рекордов Гиннесса

В США 90-летний водитель автофургона занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой в мире действующий дальнобойщик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Дойл Арчер из Канзаса рассказал, что водит грузовики более 60 лет, проехав по США не один миллион километров. Дальнобойщик пошутил, что фразы "выйти на пенсию" в его словарном запасе нет.

"Пока у меня хорошее здоровье, я буду продолжать водить машину", – заверил ветеран.

По словам Арчера, за свою жизнь он перевёз все возможные грузы, какие только можно перевезти в прицепе фуры.