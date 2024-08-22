90% госуслуг социально-трудовой сферы оказаны в электронном формате

По итогам первого полугодия 2024 года казахстанцам было оказано 16,5 млн различных государственных услуг в социально-трудовой сфере, из которых 15 млн, или 90,75% – в электронном формате, передаёт BaigeNews. Из них 818 тыс. были оказаны проактивно.

Согласно Реестру государственных услуг в социально-трудовой сфере предусмотрен 51 вид госуслуг, из них в электронном виде (через портал "Электронного правительства", мобильные приложения eGov mobile и банков второго уровня (далее – БВУ) оказываются 48 видов, в том числе 28 услуг доступны в проактивном формате.

Министерством труда и социальной защиты населения РК на постоянной основе проводятся работы по расширению способов оказания государственных услуг.

Так, в текущем году на портале "Электронного правительства" автоматизирована государственная услуга "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов" (3 подвида данной услуги).

Также в этом году через мобильные приложения БВУ реализована государственная услуга "Назначение государственной адресной социальной помощи". Таким образом, на данный момент в мобильные приложения БВУ интегрированы 10 популярных услуг социально-трудовой сферы.

Помимо этого, в проактивный формат была выведена государственная услуга "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью".

Одно из направлений оптимизации процессов оказания государственных услуг – это исключение человеческого фактора при принятии решений и сокращение сроков оказания услуг.

В рамках трансформации и реинжиниринга государственных услуг с начала года автоматизированы 4 государственные услуги при проактивном оказании: "Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа", или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени", "Назначение государственного социального пособия по инвалидности", "Назначение единовременной выплаты на погребение", "Назначение специального государственного пособия" (лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп). Таким образом, данные услуги оказываются автоматически информационной системой без участия человека, что позволило сократить срок принятия решения о назначении пособий с 8 до 1 рабочего дня.

По другим услугам также упрощен порядок оказания – из алгоритма было исключено рассмотрение заявления сотрудниками НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Это также положительно повлияло на срок оказания услуг, сократив его с 8 до 4 рабочих дней.

Вместе с тем услуги, связанные с занятостью населения ("Регистрация лиц, ищущих работу", "Регистрация безработных", "Назначение социальной выплаты по случаю потери работы"), реализованы на платформе "Электронная биржа труда" (enbek.kz).