90 верблюдов погибли из-за укусов каракурта в Атырауской области

В Атырауской области в июне-июле 2024 года 485 верблюдов были укушены каракуртом, в результате чего погибло 90 голов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В результате симптоматических лечебных мероприятий выздоровели 306 животных, также проводится лечение 89 голов скота.

Владельцам павшего скота причинён ущерб на сумму 65,2 миллиона тенге.

Отмечается, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счёт бюджетных средств не предусмотрены. Несмотря на это, местные ветеринары ежедневно проводят лечение животных, укушенных ядовитым насекомым. Также направлено письмо в министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счёт бюджетных средств, защиты от ядовитых насекомых или их ликвидации.

Владельцев скота просят воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, незамедлительно информировать ветеринарных специалистов о выявленных симптомах, а также строго соблюдать правила содержания животных, принимающих лечебные меры. Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укусов ядовитых насекомых является основным способом спасения животных от гибели.