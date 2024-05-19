90 домов и новые соцобъекты построят в селе Коржын в ЗКО

После прошедших паводков в Западно-Казахстанской области началось строительство. В селе Коржын Каратобинского района планируется возвести шесть социальных объектов и 90 жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Река Жаксыбай, которую сейчас можно перейти вброд в селе, каждый год выходит из берегов, но в этом она снесла почти всё на своем пути. Жители спасались в трехэтажном здании местной школы.

Из 124 домов 90 признали непригодными для проживания, около 10 объектов нуждаются в капитальном ремонте. По решению специальной комиссии, на окраине села теперь возведут новые дома.

"Место, на котором сейчас ведется строительство, на 90 сантиметров выше прежнего. Поэтому мы надеемся, что вода теперь сюда не зайдет", — рассказал житель села Коржын Артык Байденов.

Название нового населённого пункта — Жанаконыс. К строительству подключилась и местная молодежь. Работы идут полным ходом. Определены шесть подрядных компаний, завезены необходимые материалы. Начались работы по закладке фундамента. Завершить строительство здесь планируют в срок.

"Мой дом рухнул из-за наводнения. Глава государства посетил наш район и село, пообещав, что нам обязательно помогут. Мы видим, что это обещание выполняется. Началось строительство", — отметила местная жительница Айдана Опиева.

Помимо жилых домов в селе также были разрушены и социальные объекты. Теперь заново построят дом культуры, акимат, ветеринарную станцию, медпункт и библиотеку. Уже разрабатывается соответствующая проектно-сметная документация.

"Дан срок по окончанию строительства — 1 сентября. Работы уже ведутся. Дорогу отремонтировали. Ожидаем, что с прибытием тяжелой техники темп строительных работ ускорится", — рассказал заместитель акима Каратобинского района Жасулан Султан.

Для предотвращения повторного паводка вокруг села планируется построить защитную дамбу. Ее проект, обещают специалисты, будет готов уже в следующем месяце.

Почти полторы тысячи домов оказались затоплены этой весной в районах Западно-Казахстанской области, из них 456 признали непригодными для проживания.

По данным на 17 мая 202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков.

В Актюбинской области приступили к строительству более 200 домов. Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит строительство 80 домов для пострадавших от паводков.

В Кульсары начнётся строительство 150 домов для жителей, пострадавших от паводков. На сегодня уже определены участки 74 типовых домов площадью 80 квадратных метров каждый. Первые 15 жителей Кульсары получили выплаты на ремонтно-восстановительные работы.

40 квартир получили пострадавшие от паводков жители Акмолинской области. Ранее обладателями нового жилья уже стали 14 жителей города Кокшетау, пострадавших во время паводков.