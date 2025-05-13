90 чиновников наказали за разбитые дороги в Абайской области
Почти 600 километров трасс находятся в неудовлетворительном состоянии.
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С начала года сотрудники Управления административной полиции ДП области Абай проверили более 9 000 километров дорог. В результате 336 километров трасс международного и республиканского значения и 241 километр областных дорог признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии, передаёт BaigeNews.kz.
Особую обеспокоенность вызывают участки дорог "Бородулиха – Жезкент" и "Семей – Долон – Коянбай", где зафиксированы разрушения асфальта, ямы и просадки дорожного полотна.
По итогам проверок выдано 990 предписаний об устранении нарушений. За неисполнение требований в установленные сроки к административной ответственности привлечены 90 должностных лиц, включая представителей АО "КазАвтоЖол", подрядных организаций и районных управлений транспорта и автодорог.
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