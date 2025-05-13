С начала года сотрудники Управления административной полиции ДП области Абай проверили более 9 000 километров дорог. В результате 336 километров трасс международного и республиканского значения и 241 километр областных дорог признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии, передаёт BaigeNews.kz.

Особую обеспокоенность вызывают участки дорог "Бородулиха – Жезкент" и "Семей – Долон – Коянбай", где зафиксированы разрушения асфальта, ямы и просадки дорожного полотна.

По итогам проверок выдано 990 предписаний об устранении нарушений. За неисполнение требований в установленные сроки к административной ответственности привлечены 90 должностных лиц, включая представителей АО "КазАвтоЖол", подрядных организаций и районных управлений транспорта и автодорог.