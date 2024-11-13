9 млрд тенге выделено в этом году на обеспечение бесплатными лекарствами в Кызылординской области

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова были рассмотрены вопросы пожарной безопасности в отопительный сезон, лекарственного обеспечения населения. В совещании приняли участие ответственные министерства, акиматы регионов подключились через онлайн-связь. В этом году жители Кызылординской области обеспечены бесплатными лекарствами за счет республиканского бюджета на 9 млрд тенге, рост по сравнению с предыдущими годами составил 20%. На сумму 557,8 млн тенге из местного бюджета 425 больных с 21 редким заболеванием были обеспечены лекарствами . На предстоящий год на эти цели выделено 776 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата г. Кызылорды.

"В 2022-2024 годах больные редкими заболеваниями были обеспечены лекарствами на сумму 1 млрд 463 млн тенге через фонд "Қазақстан халқына". Сегодня поставщики медицинских услуг прошли 100%-ое тестирование. За 10 месяцев с начала года 44 медицинские организации приняли 430 тыс. коробок лекарственных препаратов. В рамках проекта "Социальный кошелек" выписано 15 792 рецепта. Согласно дорожной карте, утвержденной Министерством здравоохранения, в 17 медицинских организациях области планируется открытие отделений "Госпитальной фармации", - говорится в сообщении.

Сейчас компетентные органы ведут профилактическую работу по усилению требований пожарной безопасности. Через местные средства массовой информации непрерывно ведется агитация в направлении безопасной эксплуатации природного газа, своевременной очистки дымовых труб и воздуховоздушных каналов и соблюдения требований пожарной безопасности в отопительный сезон, добавили в акимате.