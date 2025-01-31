9 млн тенге похитили из детского сада в Акмолинской области
Начато расследование.
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
134Фото: baigenews.kz
Прокуроры выявили хищение денег в детском саду "Болашак" в Жаксынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путём незаконного перевода девяти миллионов тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счёт", = сообщили в надзорном органе.
Начато досудебное расследование, которое поручено департаменту экономических расследований.
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