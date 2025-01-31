Прокуроры выявили хищение денег в детском саду "Болашак" в Жаксынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путём незаконного перевода девяти миллионов тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счёт", = сообщили в надзорном органе.