  • 31 Января, 19:01
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9 млн тенге похитили из детского сада в Акмолинской области

Начато расследование.

Сегодня, 17:52
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры выявили хищение денег в детском саду "Болашак" в Жаксынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путём незаконного перевода девяти миллионов тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счёт", = сообщили в надзорном органе.

Начато досудебное расследование, которое поручено департаменту экономических расследований.

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