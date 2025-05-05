1 мая около 14:20 на улице Морозова в Таразе произошла авария с участием ребёнка, передаёт BaigeNews.kz. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть в неположенном месте.

Кадры с момента аварии были опубликованы в Instagram-паблике vk_gazeta. На видео видно, как девочка выбегает из-за стоящего грузовика, не убедившись в безопасности, и оказывается прямо под колёсами встречного автомобиля. Водитель не успел среагировать.

Пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. О её состоянии пока официально не сообщается.

Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.