9-летняя девочка подожгла подъезд в Атырау
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
345Фото: viciebsk.cc
Девятилетняя девочка играла со спичками и подожгла велосипед, который находился в подъезде, передаёт BaigeNews
"С помощью видеокамеры был обнаружен несовершеннолетний ребёнок 2015 г. р., который поджег спичками велосипед. Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и покинула подъезд. С родителями девочки была проведена профилактическая разъяснительная работа. Также накапливаются документы, касающиеся правонарушений", - говорится в сообщении полиции.
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