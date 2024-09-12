  • 12 Сентября, 11:16
  • BAIGENEWS

9-летняя девочка подожгла подъезд в Атырау

Сегодня, 09:45
АВТОР
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viciebsk.cc Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: viciebsk.cc

Девятилетняя девочка играла со спичками и подожгла велосипед, который находился в подъезде, передаёт BaigeNews

"С помощью видеокамеры был обнаружен несовершеннолетний ребёнок 2015 г. р., который поджег спичками велосипед. Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и покинула подъезд. С родителями девочки была проведена профилактическая разъяснительная работа. Также накапливаются документы, касающиеся правонарушений", - говорится в сообщении полиции.

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