9-летний ребенок умер в бассейне Байконура

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22 декабря в городском бассейне "Орион" произошла трагедия – девятилетний мальчик умер во время купания, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на прокуратуру комплекса "Байконур".

По поручению прокурора комплекса Александра Трифонова организована проверка по факту наступления смерти 9-летнего мальчика во время нахождения в бассейне.

"Установлено, что 22 декабря около 14.40 часов ребенок находился в бассейне "Орион". Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна. Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка. В настоящее время в целях установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований.

По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде исключено", - говорится в сообщении ведомства.

Прокурор комплекса с целью координации деятельности правоохранительных органов осуществил выезд на место происшествия, поручил руководителю бассейна в кратчайшие сроки представить все необходимые документы, относящиеся к предмету проверки.

"В целях тщательной проверки обстоятельств трагедии следственным путем, по данному факту следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело. Расследование данного уголовного дела контролируется лично прокурором комплекса", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратурой комплекса по данному факту организована и проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ГБУ "Бассейн "Орион" при организации и осуществлении надзора за несовершеннолетними при проведении занятий по плаванию.

Также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников на предмет надлежащего медицинского обследования малолетнего и правомерности выдачи ему медицинской справки на допуск к занятиям по плаванию.