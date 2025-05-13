Бегство длиной в несколько лет близится к завершению: в Турции задержан бывший глава ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан, объявленный в международный розыск, передаёт BaigeNews.kz. Решением суда города Анталья от 9 мая текущего года он будет депортирован в Казахстан. Сейчас Ардан находится под стражей, а казахстанские правоохранительные органы уже начали официальные процедуры по его возвращению на родину.

Напомним, что ещё в сентябре 2019 года Генеральная прокуратура Казахстана направила в Министерство юстиции Турции официальный запрос о его выдаче. Турецкие компетентные органы начали розыскные мероприятия, однако долгое время его местонахождение оставалось неизвестным. Прорыв в деле произошёл в 2025 году: сотрудники Комитета национальной безопасности РК установили точное местонахождение разыскиваемого в Анталье. В результате, при поддержке турецкой полиции, было проведено его задержание.

Талгат Ардан ранее был заочно осуждён судом города Астаны по статьям 189 части 4 и 361 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан - за хищение в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Дело "Астана LRT" стало одним из самых резонансных коррупционных скандалов последних лет. Оно связано с масштабными хищениями бюджетных средств, выделенных на реализацию транспортной инфраструктуры столицы. Возвращение главного фигуранта этого дела в Казахстан может дать новый импульс расследованию и раскрыть другие звенья коррупционной цепочки.

Ранее мы сообщали, что в Астане завершён важный этап строительства LRT.