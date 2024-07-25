9 лет в международном розыске: преступника задержали в Туркестанской области
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
53Фото: BaigeNews.kz
Мужчина, 9 лет находившийся в международном розыске, задержан в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского районного отдела полиции установили местного жителя, 9 лет находившегося в международном розыске. Так, 35-летнего разыскиваемого преступника полицейские задержали на одной из съемных квартир в Сайрамском районе", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что он разыскивался с 2015 года за совершение тяжкого преступления с применением оружия. В настоящее время мужчина взят под стражу. Следствием полностью доказана причастность подозреваемого к преступлению, а собранные материалы направлены в суд