9 лет в международном розыске: преступника задержали в Туркестанской области

Мужчина, 9 лет находившийся в международном розыске, задержан в Туркестанской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Арысского районного отдела полиции установили местного жителя, 9 лет находившегося в международном розыске. Так, 35-летнего разыскиваемого преступника полицейские задержали на одной из съемных квартир в Сайрамском районе", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что он разыскивался с 2015 года за совершение тяжкого преступления с применением оружия. В настоящее время мужчина взят под стражу. Следствием полностью доказана причастность подозреваемого к преступлению, а собранные материалы направлены в суд





