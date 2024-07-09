Два автобуса изменили маршрут в Астане
Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
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Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оператора транспортной системы CTS.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37", - говорится в сообщении.
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