890 миллионов тенге выделят в 2025 году на развитие детско-юношеского хоккея в Восточно-Казахстанской области. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким региона Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.

Он уточнил, что в 2024 году эта сумма была такой же.

"Сумма останется такая же - 890 миллионов тенге. Только единственное - мы пересмотрим (распределение - Прим.ред.) внутри, по школам. Это внутренняя работа специалистов. Мы в этот вопрос не вмешиваемся, чтобы не диктовать свои условия. Единственное - мы ждем чтобы в детский хоккей как можно больше людей вовлекалось. Если увеличится количество детей, занимающихся хоккеем, то на будущий год мы увеличим сумму финансирования", - сказал аким.

Он отметил важность хоккея в регионе и его популярность.

"Зайсан - вроде бы не хоккейный город, но, вот удивительно, там сейчас есть детские команды, которые хотели бы соревноваться. Тот же Риддер, тот же Алтай, там тоже есть хоккейные команды. Чем больше хоккейных команд, чем больше детей, которые вовлечены. У нас хорошие тренеры в регионе. Недавно приезжал хоккеист, который взял кубок Гагарина (в КХЛ - Прим. ред.). Он именно из нашей усть-каменогорской школы хоккея. Надо было видеть, какой ажиотаж был во Дворце спорта и гордость за наш казахстанский хоккей. А начинал он просто с маленькой спортивной школы", - сказал аким.

Ранее аким региона сообщил о том, какие меры принимают в регионе в сфере теплоснабжения. По словам Кошербаева, в ТЭЦ Риддера уже было инвестировано 17 миллирадов тенге.