89 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

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За последние 24 часа в Казахстане выявили 89 заразившихся ковидом (накануне было 95). Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста сообщили в Котитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в стране подтверждено 1 393 557 случая, из них 29 сентября:

вАстане – 18,

в Алматы – 11,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области – 0,

в Атырауской области – 1,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Абайской области – 0,

в Жамбылской области – 0,

в Западно-Казахстанской области – 5,

в Карагандинской области – 8,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в Северо-Казахстанской области – 10,

в Туркестанской области – 3.

Выздоровели от болезни в Казахстане накануне 127 человек.