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pixabay.com Сегодня, 08:29
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Фото: pixabay.com

89 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

За последние 24 часа в Казахстане выявили 89 заразившихся ковидом (накануне было 95). Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста сообщили в Котитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в стране подтверждено 1 393 557 случая, из них 29 сентября:

  • вАстане – 18,
  • в Алматы – 11,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 15,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 2,
  • в Жетысуской области – 0,
  • в Атырауской области – 1,
  • в Восточно-Казахстанской области – 1,
  • в Абайской области – 0,
  • в Жамбылской области – 0,
  • в Западно-Казахстанской области – 5,
  • в Карагандинской области – 8,
  • в Улытауской области – 1,
  • в Костанайской области – 7,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 1,
  • в Северо-Казахстанской области – 10,
  • в Туркестанской области – 3.

Выздоровели от болезни в Казахстане накануне 127 человек. 

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:29
141
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