Поддержка педагогов стала одной из приоритетных задач государственной политики в Казахстане. Это инициатива главы государства. По итогам года, за значительные достижения в области образования 89 педагогам назначены разовые государственные премии, передаёт BaigeNews.kz.

Каждому из них выплачена сумма в размере 1000 АЕК (3 692 000 тенге), общая сумма госпремий составила 328 588 000 тенге.

Среди премированных обладатели звания "Қазақстанның Еңбек Ері": Гульжанар Нурпеисова - учитель математики специализированной школы-интерната №4 Алматы и Эльмара Траисова - учитель гимназии №34 имени А.Тайманова Уральска.

Присуждение высшей государственной награды сразу двум педагогам стало историческим событием и важным свидетельством проявления глубокого уважения к педагогическому сообществу.

Гульжанар Нурпеисова - учитель математики с 40-летним стажем. Помимо уникальной методики преподавания и разработанных учебников для детей с нарушением зрения, свою педагогическую деятельность она посвятила детям, нуждающимся в специальном образовании.

Эльмара Траисова также посвятила всю свою жизнь педагогике. Её значительные достижения в филологическом образовании и наставничество молодых учителей вдохновляют многих педагогов региона. И сегодня она стала первым учителем-героем в западном регионе страны.

Кроме того, Глава государства присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" 23 педагогам за выдающиеся достижения в сфере образования.

Также победителями конкурса "Лучший педагог" стали 64 учителя. Традиционно победители получили нагрудный знак "Лучший педагог" и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП.

Все эти меры реализуются в рамках Закона "О статусе педагога" и направлены на защиту законных прав и интересов учителей, а также на справедливую оценку их труда.

В последние годы в Казахстане значительно увеличились заработные платы учителей, воспитателей детских садов, а также специалистов, привлекаемых в колледжи из предприятий. Введены надбавки в зависимости от академической степени педагогов. Стал традиционным и процесс выплаты денежных премий учителям, подготовившим победителей и призеров международных олимпиад.