  • 17 Июня, 04:02
  • BAIGENEWS

89-летнего мужчину спасли при пожаре в Астане

Сегодня, 03:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
стоп-кадр из видео/МЧС РК Сегодня, 03:18
Сегодня, 03:18
113
Фото: стоп-кадр из видео/МЧС РК
Пожилой мужчина получил отравление угарным газом при пожаре в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
 
Telegram-канал МЧС опубликовал видеокадры тушения пожара жилого дома.
"По уточнённой информации происходит загорание кровли жилого дома мансардного типа и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели. Есть пострадавший. Гражданин 1935 года рождения передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом", — указывается в сообщении МЧС РК.

Самое читаемое

Наверх