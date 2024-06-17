89-летнего мужчину спасли при пожаре в Астане
Сегодня, 03:18
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Сегодня, 03:18Сегодня, 03:18
113Фото: стоп-кадр из видео/МЧС РК
Пожилой мужчина получил отравление угарным газом при пожаре в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Telegram-канал МЧС опубликовал видеокадры тушения пожара жилого дома.
"По уточнённой информации происходит загорание кровли жилого дома мансардного типа и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели. Есть пострадавший. Гражданин 1935 года рождения передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом", — указывается в сообщении МЧС РК.