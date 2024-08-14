88% школ страны создали условия для инклюзивного образования
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В казахстанских школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. На сегодня 88% школ создали условия для получения инклюзивного образования, передаёт BaigeNews.
В этом году впервые внедрена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения. Также разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.
"На данный момент в образовательных учреждениях 60 тысяч детей охвачены необходимой психолого-педагогической поддержкой. Это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от его особенностей, имел равный доступ к качественному образованию", - отметила директор Департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.
Напоминаем, что главная задача школ, реализующих инклюзивное образование — это поддержка индивидуальности каждого ребенка, помощь в развитии его уникальных способностей и устойчивости к социальным вызовам.
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