​​88% школ страны создали условия для инклюзивного образования

В казахстанских школах создается безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями. На сегодня 88% школ создали условия для получения инклюзивного образования, передаёт BaigeNews.



В этом году впервые внедрена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения. Также разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

"На данный момент в образовательных учреждениях 60 тысяч детей охвачены необходимой психолого-педагогической поддержкой. Это важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от его особенностей, имел равный доступ к качественному образованию", - отметила директор Департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Напоминаем, что главная задача школ, реализующих инклюзивное образование — это поддержка индивидуальности каждого ребенка, помощь в развитии его уникальных способностей и устойчивости к социальным вызовам.