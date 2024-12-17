Анализом прокуратуры города Косшы в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 города Косшы" установлены нарушения прав 92 предпринимателей в виде невыплаты денежных средств за поставленные товары на протяжении более 6-ти месяцев, тогда как согласно договорам оплата производится в течение месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"По акту надзора прокуратуры на сегодняшний день выплачена задолженность 15-ти субъектам бизнеса на общую сумму более 4,5 млн тенге. Задолженность остальным предпринимателям будет выплачена в течение месяца", - говорится в сообщении.





