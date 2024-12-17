8,8 млн тенге задолжала предпринимателям поликлиника города Косшы
Поликлиника Косшы задолжала 92 предпринимателям.
Сегодня, 14:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
128
Анализом прокуратуры города Косшы в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 города Косшы" установлены нарушения прав 92 предпринимателей в виде невыплаты денежных средств за поставленные товары на протяжении более 6-ти месяцев, тогда как согласно договорам оплата производится в течение месяца, передаёт BaigeNews.kz.
"По акту надзора прокуратуры на сегодняшний день выплачена задолженность 15-ти субъектам бизнеса на общую сумму более 4,5 млн тенге. Задолженность остальным предпринимателям будет выплачена в течение месяца", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген трогательно поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Стало известно имя главного тренера "Барыса" в новой лиге КХЛ
- Девочка открыла стрельбу в США: есть погибшие
- Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
- Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира