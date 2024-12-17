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8,8 млн тенге задолжала предпринимателям поликлиника города Косшы

Поликлиника Косшы задолжала 92 предпринимателям.

Сегодня, 14:52
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8,8 млн тенге задолжала предпринимателям поликлиника города Косшы Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:52
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Анализом прокуратуры города Косшы в деятельности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 города Косшы" установлены нарушения прав 92  предпринимателей в виде невыплаты денежных средств за поставленные товары на протяжении более 6-ти месяцев, тогда как согласно договорам оплата производится в течение месяца, передаёт BaigeNews.kz

"По акту надзора прокуратуры на сегодняшний день выплачена задолженность 15-ти субъектам бизнеса на общую сумму более 4,5 млн тенге. Задолженность остальным предпринимателям будет выплачена в течение месяца", - говорится в сообщении.
 

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