В 2025 году Алматы намерено создать более 87 тысяч новых рабочих мест, из которых 84% будут постоянными, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает акимат города, эти меры занятости направлены на решение проблем трудовой занятости и улучшение социальной ситуации в мегаполисе. В рамках этого проекта планируется трудоустроить 32 тысячи человек, из которых 10,6 тысяч получат постоянную работу, а 8,7 тысяч займут субсидируемые рабочие места.

Кроме того, около 7 тысяч алматинцев смогут пройти образовательные программы, включая краткосрочные курсы на платформе enbek.kz и участие в проекте "Бастау Бизнес". Для поддержки предпринимателей предусмотрены гранты до 400 МРП, что поможет развивать новые бизнес-инициативы.

Напоминаем, что в 2024 году в Алматы было создано почти 85 тысяч рабочих мест, что способствовало снижению уровня безработицы до 4,6%.

Ранее мы сообщали, что спрос на рабочие профессии возрастет в Казахстане.