Депутат мажилиса парламента Асхат Рахимжанов посетил село Рубежинское Байтерекского района в Западно-Казахстанской области, где обсудил серьезную проблему, связанную с нехваткой пастбищных угодий, передаёт BaigeNews.kz.

По данным местных властей, из 22 сельских округов района только два обеспечены пастбищами в полном объеме по нормативам.

По словам депутата, ситуация с пастбищами в Казахстане остается катастрофической. В 15 из 17 регионов страны наблюдается дефицит пастбищ, что препятствует развитию животноводства и ухудшает качество сельскохозяйственного производства.

Асхат Рахимжанов выразил недовольство в связи с заявлением Министерства сельского хозяйства, которое связывает дефицит пастбищ с увеличением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, в то время как в реальности проблемы с пастбищами гораздо глубже.

"Мы видим, что из-за дефицита пастбищных земель животноводство не растет так, как должно. Проблемы связаны с неэффективным управлением землепользованием, приписками в статистике и отсутствием реальной переписи поголовья скота", — отметил Рахимжанов.

Далее он вспомнил провал Проекта повышения экспортного потенциала по мясу крупного рогатого скота, который стартовал в Казахстане в 2010 году. Так, Минсельхоз РК обещал, что за десять лет страна превратится в мясную сверхдержаву, выйдя к 2020 году на экспорт 200 тыс тонн говядины в год. Также он напомнил о планах МСХ вывести страну из импортозависимости по основным продуктам питания.

Депутат также затронул проблему деградации сельскохозяйственных земель. По данным "Қазақстан Ғарыш Сапары", более 87% пастбищных земель страны находятся в плохом или очень плохом состоянии. Это приводит к уменьшению плодородных земель и снижению возможностей для развития сельского хозяйства в будущем. Он подчеркнул, что правительство должно прекратить делать пустые обещания и действовать для улучшения ситуации с пастбищами.

"Правительству давно пора перестать обещать светлое будущее на бумаге. Чиновники меняются, и спрашивать обычно не с кого. На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 млн га, из которых 29,3 млн га фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования. Просто представьте себе, что такое миллионы гектаров земель!" — высказался Рахимжанов.

В завершение, депутат призвал Генеральную прокуратуру и Министерство сельского хозяйства провести анализ состояния пастбищных угодий и разработать план их улучшения, а также усилить контроль за соблюдением земельного законодательства.