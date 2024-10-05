  • 5 Октября, 14:22
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87-летняя жительница Уральска попросила помыть пол в подъезде и лишилась двух миллионов

Сегодня, 13:51
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readovka67.ru Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: readovka67.ru

В Уральске в полицию обратилась пожилая женщина, которая заявила, что из ее квартиры пропала крупная сумма денег, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, 87-летняя пенсионерка предложила незнакомым людям помыть пол в подъезде за деньги. Помочь ей вызвались проходившие мимо мужчина и женщина. Пока девушка заканчивала уборку, её спутник увидел, что дверь квартиры старушки открыта, проник в квартиру и украл из дома все вещи пенсионерки.

Закончив уборку, женщина вошла в квартиру, заметила пропажу денег и сразу же сообщила в полицию.

Полицейские задержали подозреваемого "по горячим следам". Им оказался ранее судимый 46-летний житель Уральска.

"Отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления, помогли его выследить. При проверке с помощью криминалистической базы данных они совпали с данными задержанного. По факту кражи ведется досудебное расследование. Подозреваемый был помещен в СИЗО", — говорится в сообщении.

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