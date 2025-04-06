Всемирно известный певец Димаш Кудайберген встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау и получил в подарок шашак, связанный специально для него, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Шархат Толемисова приехала на церемонию открытия фестиваля "Актау – культурная столица тюркского мира" и участвовала в ней в течение 2 дней, чтобы подарить шашак, который она связала для Димаша.

Шашак — это традиционное украшение в виде кисточки, обычно из нитей, шерсти, бисера или кожи. Такие элементы издавна использовались в национальной культуре и имели как декоративное, так и символическое значение.

Поклонница пожелала преподнести подарок собственноручно.

"Димаш — сын казахского народа. Услышав, что он приезжает в Актау, я подумала: "Почему бы не сделать шашак для него?" Вот почему я решила встретиться с ним", — сказала Шархат-апа.

Сегодня Димаш Кудайберген встретился с мастерицей и получил особый подарок, посвященный ему.

"Я прочитал в социальных сетях, что апа сделала для меня особый подарок. И я не переставал думать о том, что мне нужно с ней встретиться после вчерашнего концерта", — сказал Димаш.

Певец вручил подарок 10-летнему правнуку, который сопровождал свою бабушку.

"Как мать, которая желает благополучия всей стране, я мечтала сделать особый шашак для сына нашей страны, который познакомил весь мир с казахами, и подарить этот подарок ему лично", - объяснила мастерица и благословила Димаша.

Напомним, в Актау состоялась торжественная церемония открытия года "Культурная столица тюркского мира Актау – 2025". Масштабное мероприятие, прошедшее на побережье Каспийского моря, собрало более 100 тысяч зрителей - жителей региона, а также гостей из разных уголков Казахстана и зарубежных стран. По случаю этого события Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо. Поздравление Главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила Министр культуры и информации РК Аида Балаева.