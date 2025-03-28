87-летний житель Темиртау подал в суд на свою падчерицу, требуя признать недействительным договор дарения квартиры. Пенсионер заявил, что подписал документы под давлением, не осознавая их последствий из-за возраста и проблем со слухом, передаёт BaigeNews.kz.

Темиртауский городской суд установил, что истец состоит на учете как одинокий пожилой человек, за ним закреплен социальный работник, а также он страдает тугоухостью.

Согласно договору дарения, квартира переходила падчерице только после смерти дарителя, при этом пенсионер продолжал проживать в ней и оплачивать коммунальные расходы. В тот же день было составлено завещание в пользу падчерицы.

Свидетели сообщили, что женщина редко навещала отчима, а сам пенсионер практически не выходил из квартиры. Один из свидетелей подтвердил, что истец обращался за медицинской помощью и высказывал опасения по поводу сделки.

По закону, договор дарения считается недействительным, если сделка была совершена под давлением или в условиях заблуждения. Также дарственная с условием передачи имущества после смерти дарителя юридически ничтожна.

Суд принял сторону пенсионера и удовлетворил его иск. Договор дарения был признан недействительным, а решение суда вступило в законную силу.

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