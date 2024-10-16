87 иностранцев-нелегалов выявили за один день в Карагандинской области

В ходе операции “Нелегал” сотрудники миграционной службы Карагандинской области всего за один день выявили 110 нарушителей миграционного законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из них 87 иностранцев являлись нелегальными мигрантами, 6 недобросовестных работодателей и 17 принимающих лиц. Все они привлечены к административной ответственности.

"На автодороге республиканского значения Алматы – Екатеринбург полиция города Балхаш совместно с миграционной службой и представителями ДКНБ провела рейдовые мероприятия, в ходе которых остановили пять пассажирских автобусов, следовавших в северо-южных направлениях. Во время проверки было выявлено 23 правонарушителя миграционного законодательства, все из которых являются гражданами соседнего государства", — сообщили о некоторых эпизодах операции в ДП Карагандинской области.

Иностранцы подвергнуты административному наказанию за уклонение от выезда в течение срока, превышающего установленный законодательством.