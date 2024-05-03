87 домов для пострадавших от паводков построит фонд "Қазақстан халқына" в Акмолинской области

Фонд "Қазақстан халқына" и акимат Акмолинской области подписали меморандум о строительстве 87 домов для пострадавших от паводков в Буландынском и Жаркаинском районах, передаёт BaigeNews.kz.

Дома будут построены по типовому проекту, предложенному акиматом, за счёт финансовых ресурсов фонда.

Меморандум определяет совместные подходы, обязанности сторон и распределение функций для достижения благотворительной цели в сжатый срок, с соблюдением прозрачности всех процедур и документальным сопровождением всего объёма строительных работ.

"Фонд "Қазақстан халқына", созданный по инициативе президента, существует для решения насущных вопросов населения. Уверен, что наш

совместный проект будет реализован качественно и до осени почти сотня семей земляков отметит новоселье", - отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. "Наша цель обеспечить комфортным жильем свыше 500 семей в регионах, пострадавших от стихии. Сбор средств и пожертвований продлён до конца мая", - сказала заместитель председателя правления фонда Ляззат Чинкисбаева.

В районах подтопления местные исполнительные органы обеспечивают оценку ущерба и подготовку необходимых заключений о строительстве, включая выделение земельных участков для новых домов в зонах, в которых нет угроз подтопления в будущем, подготовку инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Обязательным условием партнёрства является получение комплексной экспертизы и другой разрешительной документации, предусмотренной

законодательством РК, включая разъяснительную работу и согласование проекта с пострадавшим населением.

Для прозрачности и мониторинга всех этапов в рабочую группу, наряду с представителями МИО, независимых экспертных (оценочных) структур, предложено включить общественные организации.

На официальном сайте фонда в разделе "Паводки 2024" будут размещены все материалы, связанные со строительством жилья.

Ранее, ОФ "Қазақстан халқына" подписаны меморандумы о строительстве домов с акиматами ЗКО, СКО и Костанайской областей.