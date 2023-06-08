86-летнему папе Франциску проведут операцию

Фото: пресс-служба президента РК

86-летнему папе Франциску предстоит операция на брюшной полости в больнице Джемелли в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Понтифику в среду, 7 июня, проведут операцию по удалению грыжи под общим наркозом. Ожидается, что папа Франциск пробудет в больнице несколько дней, чтобы восстановиться после процедуры, сообщил Ватикан.

"Пребывание в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление", - сказал официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

В последние годы понтифик столкнулся с рядом проблем со здоровьем и использует трость и инвалидное кресло из-за постоянной боли в колене.



Но несмотря на проблемы со здоровьем, у папы по-прежнему плотный график, и в августе он должен посетить Португалию и Монголию.

"Вы управляете церковью не коленом, а головой", — сказал понтифик в прошлом году, отвергнув возможность своего ухода с поста.