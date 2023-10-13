857 миллиардов тенге возвращены в доход Казахстана

Антикоррупционная служба РК вернула государству выведеные из страны 857 миллиардов тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в пресс-службе партии AMANAT сообщил начальник службы Агентства по противодействию коррупции РК генерал Канат Сулейменов.

"В эту сумму входят не только деньги, но и объекты недвижимости. По делу РОП, возвращено 180 миллиардов тенге. Часть из этих денег была направлена на льготное автокредитование, все эти деньги и имущество будут направлены на социальные нужды. До конца будет возврат 180 миллиардов тенге. Это также имущество и деньги", - сообщил Канат Сулейменов.

Вице-министр юстиции Алма Муканова сообщила, почему состав комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов закрытый.

"В ней значатся все представители, которые обозначены в законе - общественные деятели, депутаты парламента, члены правительства, представители правоохранительных струкутр. Пофамильный состав носит закрытый характер, для служебного пользования, и не подлежит оглашению", - сказала Алма Муканова.

Напомним, 2 октября президент республики Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос возврата незаконно приобретённых активов, и уже 5 октября в Казахстане был образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, и его сотрудники уже приступили к работе.