850 маленьких граждан родились в Казахстане в День Республики
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В День Республики в казахстанских семьях благополучно появились на свет 850 малышей, из них семь двойняшек, 434 мальчика, 416 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родились 122 ребенка, на втором месте Астана, где отметили пополнение в 89 семьях и на третьем месте – Алматы, здесь 88 малышей появилось на свет", — говорится в сообщении.
В целях сохранения здоровья беременных и рожениц повсеместно работают республиканский и региональные Экспертные советы по актуальным вопросам службы родовспоможения, организованы индивидуальные посты для госпитализации женщин в критическом состоянии, также осуществляется ежедневный круглосуточный мониторинг беременных с участием специалистов.
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