25 қазан Республика күні
  • 26 Октября, 20:36
  • BAIGENEWS

850 маленьких граждан родились в Казахстане в День Республики

Сегодня, 19:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
97
Фото: Минздрав РК

В День Республики  в казахстанских семьях  благополучно появились на свет 850 малышей, из них семь двойняшек, 434 мальчика, 416 девочек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  пресс-службу  Министерства здравоохранения. 

"Лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родились 122 ребенка, на втором месте Астана, где отметили пополнение в 89 семьях и на третьем месте – Алматы, здесь 88 малышей появилось на свет", — говорится в сообщении.

В целях сохранения здоровья  беременных и рожениц  повсеместно работают республиканский и региональные Экспертные советы по актуальным вопросам службы родовспоможения, организованы индивидуальные посты для госпитализации женщин в критическом состоянии, также осуществляется ежедневный круглосуточный мониторинг беременных с участием специалистов.

Самое читаемое

Наверх