850 грантов выделил фонд "Қазақстан халқына" для абитуриентов

Общественный фонд "Қазақстан халқына" продолжает программу образовательных грантов. В этом году доступ к высшему образованию за счёт спонсоров получат 850 абитуриентов из социально-уязвимых слоёв населения, передаёт BaigeNews.kz.

"Образовательные гранты предоставляются по программам бакалавриата на очном обучении в ОВПО, вошедших в перечень организаций высшего образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием", - пояснили в фонде.

Критерии отбора соискателей:

✔ из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;

✔ дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

✔ имеющие инвалидность;

✔ из семей, воспитывающих детей-инвалидов;

✔ дети погибших граждан Республики Казахстан во время трагических январских событий 2022 года;

✔ раненые дети во время трагических январских событий 2022 года. Возраст соискателей не должен превышать 29 лет.



