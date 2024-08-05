850 грантов выделил фонд "Қазақстан халқына" для абитуриентов
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Общественный фонд "Қазақстан халқына" продолжает программу образовательных грантов. В этом году доступ к высшему образованию за счёт спонсоров получат 850 абитуриентов из социально-уязвимых слоёв населения, передаёт BaigeNews.kz.
"Образовательные гранты предоставляются по программам бакалавриата на очном обучении в ОВПО, вошедших в перечень организаций высшего образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием", - пояснили в фонде.
Критерии отбора соискателей:
✔ из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;
✔ дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
✔ имеющие инвалидность;
✔ из семей, воспитывающих детей-инвалидов;
✔ дети погибших граждан Республики Казахстан во время трагических январских событий 2022 года;
✔ раненые дети во время трагических январских событий 2022 года. Возраст соискателей не должен превышать 29 лет.
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