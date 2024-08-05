  • 5 Августа, 21:17
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850 грантов выделил фонд "Қазақстан халқына" для абитуриентов

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Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: Миннауки и высшего образования РК

Общественный фонд "Қазақстан халқына" продолжает программу образовательных грантов. В этом году доступ к высшему образованию за счёт спонсоров получат 850 абитуриентов из социально-уязвимых слоёв населения, передаёт BaigeNews.kz.

"Образовательные гранты предоставляются по программам бакалавриата на очном обучении в ОВПО, вошедших в перечень организаций высшего образования, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием", - пояснили в фонде.

Критерии отбора соискателей: 

✔ из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов; 
✔ дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия; 
✔ имеющие инвалидность; 
✔ из семей, воспитывающих детей-инвалидов; 
✔ дети погибших граждан Республики Казахстан во время трагических январских событий 2022 года; 
✔ раненые дети во время трагических январских событий 2022 года. Возраст соискателей не должен превышать 29 лет. 

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