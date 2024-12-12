850 человек эвакуировали из-за загорания газа в Павлодаре
Развёрнут оперативный штаб
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
55Фото: МЧС РК
В Павлодаре пожарные МЧС тушат загорание газа в газгольдере, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в подземном резервуаре на улице Площадь победы.
На месте развёрнут оперативный штаб во главе руководством ДЧС. В целях безопасности людей из расположенных рядом зданий эвакуировали. Привлечены три автобуса для обогрева граждан, а также три экипажа полиции для оцепления периметра.
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