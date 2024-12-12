В Павлодаре пожарные МЧС тушат загорание газа в газгольдере, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в подземном резервуаре на улице Площадь победы.

На месте развёрнут оперативный штаб во главе руководством ДЧС. В целях безопасности людей из расположенных рядом зданий эвакуировали. Привлечены три автобуса для обогрева граждан, а также три экипажа полиции для оцепления периметра.