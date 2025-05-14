Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор в отношении двух фигурантов крупного уголовного дела о мошенничестве. Они признаны виновными в хищении более 8,5 млрд тенге, выделенных на реализацию энергетического проекта дочерней компании АО "Самрук-Энерго", передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 год две женщины и еще одно неустановленное лицо действовали по предварительному сговору. Посредством заключения фиктивных договоров и перевода денег через аффилированные компании они похитили средства, предназначенные для строительства ветряной электростанции мощностью 50 МВт в городе Ерейментау.

Кроме того, в октябре 2021 года одна из них заключила с одной компанией договор на поставку трансформаторных подстанций, обязательства по которому так и не были выполнены. В результате предприятию причинён дополнительный ущерб на сумму свыше 157 млн тенге.

В ходе следствия вина подсудимых была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, а также документальными доказательствами, включая банковские выписки и протоколы осмотров.

Суд приговорил первую к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственной награды — ордена "Құрмет".

Другой с учётом наличия у неё двух малолетних детей и отсутствия судимостей, назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Гражданский иск ТОО (дочерней компании "Самрук-Энерго") удовлетворён частично: суд постановил взыскать с осужденных более 8,5 млрд тенге, а также 3 млн тенге судебных расходов.

Приговор пока не вступил в законную силу.