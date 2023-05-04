85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына

85-летняя жительница Караганды подозревается в убийстве своего сына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамента полиции Карагандинской области.

"26 апреля в 15:30 в одной из квартир по улице Ермекова с признаками насильственной смерти обнаружен труп 50-летнего жителя данной квартиры. Рядом с трупом находилась в неадекватном состоянии его 85-летняя мать, владелица квартиры", - говорится в сообщении.

По информации полиции, мать и сын состоят на учете в областном психо-неврологическом диспансере.