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85-летняя бабушка упала в глубокую траншею в Рудном

Сегодня, 16:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
85
Фото: МЧС РК

85-летнюю женщину, упавшую в траншею в Рудном, спасли сотрудники ДЧС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели с помощью трёхколенной лестницы и верёвки подняли женщину на поверхность, после чего передали её прибывшим на место фельдшерам "скорой помощи".

Как пенсионерка угодила в траншею, не уточняется.

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