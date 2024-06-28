84 миллиона тенге похитили сотрудники УССО в Актобе

В Актобе за хищение 84 миллионов тенге осудили главбуха и начальника отдела кадров Управление специализированной службы охраны, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2017 по 2022 годы, являясь должностными лицами, используя свои служебное положение, в группе лиц по предварительному сговору составляли фиктивные приказы, увеличивали суммы премий. В отдельных случаях вовсе без составления приказов подготавливали электронные счета на оплату и направляли их в Казначейство для перечисления денег самим, сотрудникам и гражданским служащим УССО. В последующем, вводя их в заблуждение, попросив обналичить и вернуть чать денег, совершили хищение вверенного имущества в особо крупном размере, в общей сумме 84 миллиона тенге", - сообщили в городском суде.

Подсудимые вину не признали.

"Приговором суда "Н" признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Суд переквалифицировал действия "А" на часть 5 статьи 28, пункт 2) части 4 статьи 189 УК, поскольку не является субъектом уголовного правонарушения и своими действиями осуществила пособничество главному бухгалтеру "Н" в присвоении и растрате вверенного ей чужого имущества. "А" признана виновной, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. "А" лишена звания подполковника полиции", - уточнили в суде.

С подсудимых в солидарном порядке в пользу ГУ "Управление специализированной службы охраны Актюбинской области МВД РК" (УССО) постановлено взыскать сумму материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.



