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пресс-служба ДЧС Атырауской области Сегодня, 18:48
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Сегодня, 18:48
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Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области

Борьба с огнём продолжается.

В Атырауской области с вертолёта тушат природный пожар. Тление камыша происходит на площади два гектара. Общая же площадь возгорания составила 830 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. С начала пожара осуществлено 167 сбросов около 501 тонн воды. Тушение продолжается. В оперативных работах по ликвидации ЧС наземным способом задействованы порядка 85 человек и 14 единиц техники ДЧС, ГПР "Акжайык", - сказано в сообщении.

В области сохраняется высокая температура воздуха - до плюс 35 градусов.

 

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Сегодня, 18:48
277
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